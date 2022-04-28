В Кремле озвучили ультиматум Путина по «Азовстали»

29 апреля 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин сказал, что гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент [России Владимир Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — сказал Песков. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?», — задался вопросом официальный представитель Кремля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ. Ранее сообщалось, что Киев готов начать переговоры по поводу эвакуации людей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода. Он согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». Генсек ООН Гуттериш, в свою очередь заявил, что они делают все возможное для проведения эвакуации.