Четыре страны ЕС потребовали передать деньги россиян Украине

23 мая 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Европейские страны требуют направить российские активы на помощь Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Литва, Словакия, Латвия и Эстония призовут Европейский союз направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом говорится в совместном письме четырех стран. «Мы должны определить законные способы максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как для затрат на продолжающиеся усилия Украины по противодействию российской армии, так и для послевоенного восстановления страны», — приводит цитату из письма агентство Reuters. В нем также упоминается, что Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны, примерно в 600 миллиардов долларов. Однако эта цифра позже резко увеличится, отметили авторы. Ранее Евросоюз заблокировал хранящиеся на иностранных счетах активы и резервы жителей и правительства России. Позже Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации средств россиян. По мнению специалистов, это решение подорвет авторитет западных банков. Как считает обозреватель газеты Global Times, иностранные инвесторы перестанут доверять свои капиталы США именно из-за решения американских властей о конфискации российских активов. Западные страны начали вводить масштабные антироссийские санкции из-за специальной операции РФ на Украине. Как отмечал российский президент, эти ограничения оказывают негативное влияние и на сам Запад, что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей.

Литва, Словакия, Латвия и Эстония призовут Европейский союз направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом говорится в совместном письме четырех стран. «Мы должны определить законные способы максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как для затрат на продолжающиеся усилия Украины по противодействию российской армии, так и для послевоенного восстановления страны», — приводит цитату из письма агентство Reuters. В нем также упоминается, что Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны, примерно в 600 миллиардов долларов. Однако эта цифра позже резко увеличится, отметили авторы. Ранее Евросоюз заблокировал хранящиеся на иностранных счетах активы и резервы жителей и правительства России. Позже Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации средств россиян. По мнению специалистов, это решение подорвет авторитет западных банков. Как считает обозреватель газеты Global Times, иностранные инвесторы перестанут доверять свои капиталы США именно из-за решения американских властей о конфискации российских активов. Западные страны начали вводить масштабные антироссийские санкции из-за специальной операции РФ на Украине. Как отмечал российский президент, эти ограничения оказывают негативное влияние и на сам Запад, что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей.