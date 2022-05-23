В ЯНАО построят спортзал за 800 миллионов

Спортивный объект возведут в 9ом районе Ноябрьска
Администрация Ноябрьска разместила тендер на постройку универсального спортивного зала. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
«Спортивный зал планируется возвести в 9ом микрорайоне Ноябрьска. Начальная цена контракта- 865 миллионов рублей», — уточняется в документах на портале госзакупок.
Ранее представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
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