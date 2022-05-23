23 мая 2022
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20 мая 2022

В ЯНАО построят спортзал за 800 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивный объект возведут в 9ом районе Ноябрьска Фото:

Администрация Ноябрьска разместила тендер на постройку универсального спортивного зала. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Спортивный зал планируется возвести в 9ом микрорайоне Ноябрьска. Начальная цена контракта- 865 миллионов рублей», — уточняется в документах на портале госзакупок.

Ранее представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

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Администрация Ноябрьска разместила тендер на постройку универсального спортивного зала. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Спортивный зал планируется возвести в 9ом микрорайоне Ноябрьска. Начальная цена контракта- 865 миллионов рублей», — уточняется в документах на портале госзакупок. Ранее представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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