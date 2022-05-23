В ЯНАО построят спортзал за 800 миллионов

24 мая 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Спортивный объект возведут в 9ом районе Ноябрьска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Ноябрьска разместила тендер на постройку универсального спортивного зала. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Спортивный зал планируется возвести в 9ом микрорайоне Ноябрьска. Начальная цена контракта- 865 миллионов рублей», — уточняется в документах на портале госзакупок. Ранее представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Администрация Ноябрьска разместила тендер на постройку универсального спортивного зала. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Спортивный зал планируется возвести в 9ом микрорайоне Ноябрьска. Начальная цена контракта- 865 миллионов рублей», — уточняется в документах на портале госзакупок. Ранее представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.