Reuters: Шредер нанес удар по отношениям России и Германии

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Действия Герхарда Шредера негативно сказались на газовых отношения Германии и России Фото:

Отказ экс-канцлера Германии Герхарда Шредера от поста в совете директоров «Газпрома» нанес удар по немецкому газовому лобби в России. Об этом пишет агентство Reuters.

«Герхард Шредер отказался от руководящего поста в российском энергетическом гиганте „Газпром“, нанеся удар газовому лобби Германии, стремящемуся сохранить открытым энергетический путь из России. Германия также закрыла офис Шредера, финансируемый налогоплательщиками, на фоне возмущения общественности связями с Россией», — пишет Reuters.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных компаниях. В Европарламенте также решили ввести санкции против экс-канцлера из-за его дружбы с Россией. После этого Шредер объявил, что покидает совет директоров компании «Роснефть». 24 мая экс-канцлер заявил, что отказывается от назначения в совет директоров «Газпрома», пишет RT.

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Отказ экс-канцлера Германии Герхарда Шредера от поста в совете директоров «Газпрома» нанес удар по немецкому газовому лобби в России. Об этом пишет агентство Reuters. «Герхард Шредер отказался от руководящего поста в российском энергетическом гиганте „Газпром“, нанеся удар газовому лобби Германии, стремящемуся сохранить открытым энергетический путь из России. Германия также закрыла офис Шредера, финансируемый налогоплательщиками, на фоне возмущения общественности связями с Россией», — пишет Reuters. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных компаниях. В Европарламенте также решили ввести санкции против экс-канцлера из-за его дружбы с Россией. После этого Шредер объявил, что покидает совет директоров компании «Роснефть». 24 мая экс-канцлер заявил, что отказывается от назначения в совет директоров «Газпрома», пишет RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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