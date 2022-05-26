Reuters: Шредер нанес удар по отношениям России и Германии

Отказ экс-канцлера Германии Герхарда Шредера от поста в совете директоров «Газпрома» нанес удар по немецкому газовому лобби в России. Об этом пишет агентство Reuters.
«Герхард Шредер отказался от руководящего поста в российском энергетическом гиганте „Газпром“, нанеся удар газовому лобби Германии, стремящемуся сохранить открытым энергетический путь из России. Германия также закрыла офис Шредера, финансируемый налогоплательщиками, на фоне возмущения общественности связями с Россией», — пишет Reuters.
Отказ экс-канцлера Германии Герхарда Шредера от поста в совете директоров «Газпрома» нанес удар по немецкому газовому лобби в России. Об этом пишет агентство Reuters. «Герхард Шредер отказался от руководящего поста в российском энергетическом гиганте „Газпром“, нанеся удар газовому лобби Германии, стремящемуся сохранить открытым энергетический путь из России. Германия также закрыла офис Шредера, финансируемый налогоплательщиками, на фоне возмущения общественности связями с Россией», — пишет Reuters. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных компаниях. В Европарламенте также решили ввести санкции против экс-канцлера из-за его дружбы с Россией. После этого Шредер объявил, что покидает совет директоров компании «Роснефть». 24 мая экс-канцлер заявил, что отказывается от назначения в совет директоров «Газпрома», пишет RT.