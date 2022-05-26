Кадыров: националисты воруют украинцев и заставляют их воевать

26 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Националисты заставляют воевать даже пожилых, заявил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты забирают мирных граждан из домов и заставляют их участвовать в боевых действиях. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «По свидетельствам пленных, которые сдались нашим воинам под руководством дорогого брата, помощника Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинова, украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, об этом заявили рядовые пятого батальоны территориальной обороны Украины Иван Мазун и Андрей Опришко. Их насильно мобилизовали, как и тысячи других граждан, отметил Кадыров. Военных морили голодом и использовали не только для сопротивления российской армии, но и для выполнения черновой работы, сообщил глава Чечни. Россия с конца февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ заявляли, что украинские военные массово дезертируют из своих частей. Офицерам на Украине хотят разрешить расстреливать своих солдат, которые самовольно ушли с позиций или не стали выполнять приказ, законопроект об этом внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Украинские националисты забирают мирных граждан из домов и заставляют их участвовать в боевых действиях. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «По свидетельствам пленных, которые сдались нашим воинам под руководством дорогого брата, помощника Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинова, украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, об этом заявили рядовые пятого батальоны территориальной обороны Украины Иван Мазун и Андрей Опришко. Их насильно мобилизовали, как и тысячи других граждан, отметил Кадыров. Военных морили голодом и использовали не только для сопротивления российской армии, но и для выполнения черновой работы, сообщил глава Чечни. Россия с конца февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ заявляли, что украинские военные массово дезертируют из своих частей. Офицерам на Украине хотят разрешить расстреливать своих солдат, которые самовольно ушли с позиций или не стали выполнять приказ, законопроект об этом внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая.