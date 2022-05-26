Семь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Подмосковье

26 мая 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Пожарным уже удалось потушить огонь в пятиэтажке (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семь человек ранены, одни погиб в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском. Десять человек были эвакуированы из здания, сообщили в экстренных службах Московской области. «Произошел взрыв в пятиэтажке, затем пожар — площадь составила 30 квадратных метров. Один человек погиб. Семь человек пострадали, в том числе двое детей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным ГУ МЧС России по Московской области, открытое горение уже ликвидировано. Как сообщается в telegram-канале прокуратуры Московской области, по факту ЧП проводится проверка. Причиной пожара могла стать неисправность электроприбора — телевизора, передает «112». Погибший — мужчина 1964 года рождения. Ранее сообщалось, что в Раменском произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло на улице Гурьева 15/1, на втором этаже.

Семь человек ранены, одни погиб в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском. Десять человек были эвакуированы из здания, сообщили в экстренных службах Московской области. «Произошел взрыв в пятиэтажке, затем пожар — площадь составила 30 квадратных метров. Один человек погиб. Семь человек пострадали, в том числе двое детей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным ГУ МЧС России по Московской области, открытое горение уже ликвидировано. Как сообщается в telegram-канале прокуратуры Московской области, по факту ЧП проводится проверка. Причиной пожара могла стать неисправность электроприбора — телевизора, передает «112». Погибший — мужчина 1964 года рождения. Ранее сообщалось, что в Раменском произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло на улице Гурьева 15/1, на втором этаже.