Семь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Подмосковье

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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, пожарная машина, пожарные
Пожарным уже удалось потушить огонь в пятиэтажке (фото из архива) Фото:

Семь человек ранены, одни погиб в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском. Десять человек были эвакуированы из здания, сообщили в экстренных службах Московской области.

«Произошел взрыв в пятиэтажке, затем пожар — площадь составила 30 квадратных метров. Один человек погиб. Семь человек пострадали, в том числе двое детей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, открытое горение уже ликвидировано. Как сообщается в telegram-канале прокуратуры Московской области, по факту ЧП проводится проверка.

Причиной пожара могла стать неисправность электроприбора — телевизора, передает «112». Погибший — мужчина 1964 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Раменском произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло на улице Гурьева 15/1, на втором этаже.

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Семь человек ранены, одни погиб в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском. Десять человек были эвакуированы из здания, сообщили в экстренных службах Московской области. «Произошел взрыв в пятиэтажке, затем пожар — площадь составила 30 квадратных метров. Один человек погиб. Семь человек пострадали, в том числе двое детей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным ГУ МЧС России по Московской области, открытое горение уже ликвидировано. Как сообщается в telegram-канале прокуратуры Московской области, по факту ЧП проводится проверка. Причиной пожара могла стать неисправность электроприбора — телевизора, передает «112». Погибший — мужчина 1964 года рождения. Ранее сообщалось, что в Раменском произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло на улице Гурьева 15/1, на втором этаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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