Газпром выплатит дивиденды на 1,2 триллиона

27 мая 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Газпром выплатит 50% чистого дохода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ПАО «Газпром» выплатит годовые дивиденды по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома». «Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на одну акцию. Акционеры получат 1 трлн 243,570 млрд руб», — уточнили на сайте компании. Таким образом, общий размер дивидендов составит 50% от скорректированной чистой прибыли группы «Газпром» за 2021 год. Выплаты будут произведены до 24 августа этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год. Ранее планировалось выплатить 39,67 млрд рублей (534 млн долларов).

ПАО «Газпром» выплатит годовые дивиденды по результатам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома». «Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на одну акцию. Акционеры получат 1 трлн 243,570 млрд руб», — уточнили на сайте компании. Таким образом, общий размер дивидендов составит 50% от скорректированной чистой прибыли группы «Газпром» за 2021 год. Выплаты будут произведены до 24 августа этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год. Ранее планировалось выплатить 39,67 млрд рублей (534 млн долларов).