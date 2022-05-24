Совет директоров ММК решил не платить дивиденды за 2021 год

Совет директоров ММК пересмотрел решение по финальным дивидендам за 2021 год Фото: Илья Московец © URA.RU

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) пересмотрел принятое в феврале решение и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Публичное акционерное общество „Магнитогорский металлургический комбинат“ сообщает о решениях Совета директоров ММК, принятых на заседании 20 мая 2022 года. В рамках повестки Совет директоров принял решение рекомендовать ГОСА ММК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО „ММК“ по результатам отчетного 2021 года и отменил ранее принятое решение Совета директоров ПАО „ММК“ от 25 февраля 2022 года», — говорится в тексте заявления.

ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. На состоявшемся 25 февраля заседании Совет директоров рекомендовал по итогам 2021 года выплатить 3,55 рубля на акцию. На это планировалось направить сумму, эквивалентную 39,67 млрд рублей (534 млн долларов). За первые три квартала 2021 года комбинат перечислил акционерам 88,74 млрд рублей.