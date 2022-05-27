Канцлер Австрии рассказал о своей угрозе Путину

27 мая 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Канцлер Австрии пообщался с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «Газпром» лишится газохранилища в Австрии, если не будет им пользоваться. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. «Вновь с его стороны прозвучало заверение, что все поставки полностью будут соблюдаться. Я указал ему на то, что если „Газпром“ не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии», — сказал Нехаммер журналистам после разговора с Путиным, передает РИА «Новости». Путин в ходе беседы с Нехаммером подтвердил приверженность России к соблюдению обязательств по контрактам на поставки природного газа в Австрию, сообщается на сайте Кремля. Ранее Австрия не захотела покупать российский газ за рубли, пишет RT. Bloomberg писал, что правительство Австрии осознало свою зависимость от российского газа. Сообщалось, что газовые хранилища Австрии заполнены только на 20%, это самый низкий показатель в Европе. По словам канцлера Австрии, страна пока не может быстро отказаться от российского газа, но будет стремиться к этому, сообщает телеканал 360.

Компания «Газпром» лишится газохранилища в Австрии, если не будет им пользоваться. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. «Вновь с его стороны прозвучало заверение, что все поставки полностью будут соблюдаться. Я указал ему на то, что если „Газпром“ не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии», — сказал Нехаммер журналистам после разговора с Путиным, передает РИА «Новости». Путин в ходе беседы с Нехаммером подтвердил приверженность России к соблюдению обязательств по контрактам на поставки природного газа в Австрию, сообщается на сайте Кремля. Ранее Австрия не захотела покупать российский газ за рубли, пишет RT. Bloomberg писал, что правительство Австрии осознало свою зависимость от российского газа. Сообщалось, что газовые хранилища Австрии заполнены только на 20%, это самый низкий показатель в Европе. По словам канцлера Австрии, страна пока не может быстро отказаться от российского газа, но будет стремиться к этому, сообщает телеканал 360.