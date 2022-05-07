Bloomberg: Австрия не сможет немедленно отказаться от газа из РФ

07 мая 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Австрия может отказаться от российского газа только через пять лет, заявили в энергетическом агентстве страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австрийское правительство осознало свою зависимость от российского газа после начала спецоперации РФ на Украине. Статью об этом подготовило агентство Bloomberg. «[Министр энергетики] Леонор Гевесслер заявила, что российская спецоперация на Украине заставила страну столкнуться с „неудобной правдой“. При этом австрийское правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки „Газпрома“ в отношении поставок газа», — написали в агентстве. В данный момент газовые хранилища Австрии заполнены лишь на 20%, что является самым низким показателем во всей Европе, отметили авторы. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, «Австрия может отказаться от импорта российского газа только через пять лет за счет повышения эффективности, диверсификации поставок и производства синтетического топлива», — уточнили западные СМИ. При этом, отметили авторы, поставки газа из РФ составляют порядка 80% от общего импорта страны. Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие государства ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ из-за несогласия с проведением специальной операции России по демилитаризации Украины. В ответ на западные ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать российский газ «недружественным странам» только за рубли. Позже глава МИД Австрии Александр Шалленберг отказался выполнять ультиматум Путина по оплате газа рублями. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Австрийское правительство осознало свою зависимость от российского газа после начала спецоперации РФ на Украине. Статью об этом подготовило агентство Bloomberg. «[Министр энергетики] Леонор Гевесслер заявила, что российская спецоперация на Украине заставила страну столкнуться с „неудобной правдой“. При этом австрийское правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки „Газпрома“ в отношении поставок газа», — написали в агентстве. В данный момент газовые хранилища Австрии заполнены лишь на 20%, что является самым низким показателем во всей Европе, отметили авторы. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, «Австрия может отказаться от импорта российского газа только через пять лет за счет повышения эффективности, диверсификации поставок и производства синтетического топлива», — уточнили западные СМИ. При этом, отметили авторы, поставки газа из РФ составляют порядка 80% от общего импорта страны. Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие государства ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ из-за несогласия с проведением специальной операции России по демилитаризации Украины. В ответ на западные ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать российский газ «недружественным странам» только за рубли. Позже глава МИД Австрии Александр Шалленберг отказался выполнять ультиматум Путина по оплате газа рублями.