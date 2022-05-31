Тюменцы, победившие в конкурсе, смогут выбрать войска и часть для будущей службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миллион рублей выделили тюменские власти на проведение конкурса, победители которого — будущие призывники, смогут выбирать войска и часть, в которые их отправят служить. Информация представлен на сайте грантового конкурса губернатора региона.

«Проект „Армейский мундир“ рассчитан на тюменцев, подлежащих призыву на военную службу. По итогам конкурса 10 победителей получат гарантированное право выбора родов войск. Членам команды предоставят возможность проходить службу в одной воинской части», — такая информация представлена в описании проекта.

Идея стала одной из победивших на конкурсе грантов губернатора Тюменской области в 2022 году. Организатором выступает общественная организация «Страйкбол Урала», во взаимодействии с военным комиссариатом региона.

На реализацию проекта выделено 999,9 тысяч рублей. Мероприятия пройдут в три этапа. Первый подразумевает сам конкурс: сначала желающие пройдут медкомиссию, сдачу нормативов и собеседование. Затем 100 лучших отправятся на трехдневные сборы, где их обучат основам службы. В итоге выберут 10 победителей.

Во втором блоке проекта организаторы будут развивать блог на YouTube и снимать видео для соцсетей. В них они расскажут полезную информацию для призывников и их родителей. Третьим этапом станет создание бота в Telegram, который сможет определять наилучший род войск для военнообязанных тюменцев.