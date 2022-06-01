Грозы с градом придут в Челябинскую область

02 июня 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Грозы и шквал обрушатся на Челябинскую область перед выходными Фото: Илья Московец © URA.RU Грозы, град и резкое усиление ветра ожидаются в Челябинской области 3 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, усиление порывов ветра при грозах до 20 метров в секунду. Соответствующую информацию распространил Челябинский гидрометцентр», — сообщили в ЕДДС. По данным регионального ЦГМС, ненастье сохранится и в субботу, 4 июня. После «перерыва» на ночь в регионе возобновятся дожди, в том числе сильные, местами грозы. При этом в Челябинской области будет по-летнему тепло: 21-25 градусов днем и 7-14 градусов ночью. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Грозы, град и резкое усиление ветра ожидаются в Челябинской области 3 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, усиление порывов ветра при грозах до 20 метров в секунду. Соответствующую информацию распространил Челябинский гидрометцентр», — сообщили в ЕДДС. По данным регионального ЦГМС, ненастье сохранится и в субботу, 4 июня. После «перерыва» на ночь в регионе возобновятся дожди, в том числе сильные, местами грозы. При этом в Челябинской области будет по-летнему тепло: 21-25 градусов днем и 7-14 градусов ночью.