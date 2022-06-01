01 июня 2022

Грозы с градом придут в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Грозы и шквал обрушатся на Челябинскую область перед выходными Фото:

Грозы, град и резкое усиление ветра ожидаются в Челябинской области 3 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«Днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, усиление порывов ветра при грозах до 20 метров в секунду. Соответствующую информацию распространил Челябинский гидрометцентр», — сообщили в ЕДДС.

По данным регионального ЦГМС, ненастье сохранится и в субботу, 4 июня. После «перерыва» на ночь в регионе возобновятся дожди, в том числе сильные, местами грозы. При этом в Челябинской области будет по-летнему тепло: 21-25 градусов днем и 7-14 градусов ночью.

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Грозы, град и резкое усиление ветра ожидаются в Челябинской области 3 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, усиление порывов ветра при грозах до 20 метров в секунду. Соответствующую информацию распространил Челябинский гидрометцентр», — сообщили в ЕДДС. По данным регионального ЦГМС, ненастье сохранится и в субботу, 4 июня. После «перерыва» на ночь в регионе возобновятся дожди, в том числе сильные, местами грозы. При этом в Челябинской области будет по-летнему тепло: 21-25 градусов днем и 7-14 градусов ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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