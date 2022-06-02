Челябинский производитель автохимии ушел на другие рынки сбыта

Компания укрепила сотрудничество с дистрибьютерами из России, Казахстана и стран Азии. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский производитель автохимии LAVR, продукция которого поставлялась в том числе и в страны Европы, в связи с санкциями Евросоюза переориентировался на другие рынки сбыта, укрепляя сотрудничество с дистрибьютерами из России, Казахстана и стран Азии. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании Алексей Лаврик.

«Ситуация с экспортом сейчас действительно непростая: со многими клиентами прервались логистические цепочки. Но мы продолжаем плотно работать с Казахстаном и рядом стран Азии», — поделился директор компании «LAVR».

Производитель 22 года назад вышел за пределы региона и начал поставлять свою продукцию сначала на территории Большого Урала, затем по всей России: в ДНР и ЛНР, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Позже он начал экспортировать товары в европейские страны. Несмотря на непростую ситуацию, LAVR демонстрирует положительные финансовые результаты.

«Наш бизнес к текущему моменту устроен так, что из-за внешних потрясений ничего не поменялось: как раньше прирастали от 40 — 50%, так и растем. Мы выпускаем новые продукты, в этом году их действительно много, проводим ребрендинг, повышаем эффективность внутренних процессов и сервиса — одним словом, думаем и работаем, ищем новые рынки», — пояснил Лаврик.

Российская компании перестала экспортировать свою продукцию в страны Европы после того, как 24 февраля стало известно о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщали российские власти, санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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