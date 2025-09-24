Челябинцы раскупили билеты на концерт участника шоу «Маска» Сумишевского

В Челябинске полностью распроданы билеты на сольный концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского, известного по участию в шоу «Маска» на НТВ. Мероприятие состоится 3 октября, сообщает сайт городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Вместимость зала во Дворце культуры железнодорожников, где пройдет концерт — около 750 мест. Билетов не осталось за неделю до концерта. Продажа через электронные сервисы уже закрыта.
На сайте городских касс говорится, что артист, являющийся номинантом премий «Виктория» и «Шансон года», подготовил для слушателей программу с хитами в новых аранжировках и премьерами композиций. Певец также обещает рассказать о своем творческом пути.
