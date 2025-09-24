24 сентября 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт участника шоу «Маска» Сумишевского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
YouTube-канал Сумишевского насчитывает 2,2 миллиона подписчиков
YouTube-канал Сумишевского насчитывает 2,2 миллиона подписчиков Фото:

В Челябинске полностью распроданы билеты на сольный концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского, известного по участию в шоу «Маска» на НТВ. Мероприятие состоится 3 октября, сообщает сайт городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Вместимость зала во Дворце культуры железнодорожников, где пройдет концерт — около 750 мест. Билетов не осталось за неделю до концерта. Продажа через электронные сервисы уже закрыта.

На сайте городских касс говорится, что артист, являющийся номинантом премий «Виктория» и «Шансон года», подготовил для слушателей программу с хитами в новых аранжировках и премьерами композиций. Певец также обещает рассказать о своем творческом пути.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске полностью распроданы билеты на сольный концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского, известного по участию в шоу «Маска» на НТВ. Мероприятие состоится 3 октября, сообщает сайт городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Вместимость зала во Дворце культуры железнодорожников, где пройдет концерт — около 750 мест. Билетов не осталось за неделю до концерта. Продажа через электронные сервисы уже закрыта. На сайте городских касс говорится, что артист, являющийся номинантом премий «Виктория» и «Шансон года», подготовил для слушателей программу с хитами в новых аранжировках и премьерами композиций. Певец также обещает рассказать о своем творческом пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...