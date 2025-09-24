24 сентября 2025

Город в Челябинской области завтра останется без воды

Воду отключат с восьми утра
В Бакале и поселке Рудничный Челябинской области завтра отключат воду для проведения ремонтных работ. Об этом сообщают журналисты местного издания. 

«Завтра, 26 сентября, на Малосаткинском водохранилище ПАО „Россети Урал“ будут проводить ремонтные работы. В связи с этим в Бакале и в Рудничном будет приостановлена подача холодной воды с 8:00 и до окончания ремонтных работ», — сообщают журналисты издания «Горняк Бакала». 

В Златоусте ранее перенесли срок включения горячей воды, которая должна была появиться в домах еще накануне, сообщили URA.RU местные жители. В МУП «Коммунальные сети» информацию подтвердили и заверили, что к обеду начнут заполнять систему, чтобы к вечеру вода появилась. 

