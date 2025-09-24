24 сентября 2025

На северо-западе перевернулся «КамАЗ» с металлом. Фото

«КамАЗ» снес электрический столб
«КамАЗ» снес электрический столб Фото:

В Челябинске на перекрестке улицы Куйбышева и Молодогвардейцев перевернулся «КамАЗ», который вез в кузове металл. На месте работают две бригады медиков, сообщили очевидцы. В городской Госавтоинспекции факт аварии подтвердили. 

«Машина с металлом в кузове вылетела с проезжей части и опрокинулась. На месте столкновения, как минимум, две бригады медиков», — сообщили очевидцы в группе «Где ДПС Челябинск \ Местоположение ГАИ \ Где ДПС» в соцсети «ВКонтакте». 

В пресс-службе городской Госавтоинспекции факт аварии подтвердили. Подробности ЧП будут озвучены позднее. 

