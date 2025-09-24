24 сентября 2025

Власти изымают у челябинцев землю и квартиры в ветхой сталинке 1957 года. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом находится в Челябинске на Доватора, 17
Дом находится в Челябинске на Доватора, 17 Фото:

Власти заберут у нескольких челябинцев земли и помещения в подлежащем расселению и сносу доме на улице Доватора, 17. Речь идет об участке площадью 2166 квадратных метров, сообщается в постановлении на сайте мэрии.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2166 квадратных метров для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Участки, пропорциональные долям общей площади жилых помещений, в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Дом расположен в Челябинске на улице Доватора, 17, для муниципальных нужд», — сообщается на сайте.

Как отмечается в постановлении на сайте, все собственники должны получить уведомления не позднее чем в течение десяти дней с момента принятия распоряжения. Поводом для изъятия являются «муниципальные нужды».

Также власти планируют снести двухэтажный многоквартирный дом, которому 55 лет. Он расположен в Советском районе Челябинска недалеко от поселка «Малиновка». В мае 2025 года гордума приняла решение о его срочном расселении. Жители стояли в очереди на компенсации или новые помещения уже три года. Но в 2025 году стало ясно, что конструкция дома может обрушиться, и здание нужно срочно расселять.

Все собственники должны получить уведомления не позднее чем в течение десяти дней с момента принятия распоряжения.
Все собственники должны получить уведомления не позднее чем в течение десяти дней с момента принятия распоряжения.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти заберут у нескольких челябинцев земли и помещения в подлежащем расселению и сносу доме на улице Доватора, 17. Речь идет об участке площадью 2166 квадратных метров, сообщается в постановлении на сайте мэрии. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2166 квадратных метров для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Участки, пропорциональные долям общей площади жилых помещений, в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Дом расположен в Челябинске на улице Доватора, 17, для муниципальных нужд», — сообщается на сайте. Как отмечается в постановлении на сайте, все собственники должны получить уведомления не позднее чем в течение десяти дней с момента принятия распоряжения. Поводом для изъятия являются «муниципальные нужды». Также власти планируют снести двухэтажный многоквартирный дом, которому 55 лет. Он расположен в Советском районе Челябинска недалеко от поселка «Малиновка». В мае 2025 года гордума приняла решение о его срочном расселении. Жители стояли в очереди на компенсации или новые помещения уже три года. Но в 2025 году стало ясно, что конструкция дома может обрушиться, и здание нужно срочно расселять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...