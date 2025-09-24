В Челябинской области на 33 километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым водитель «Рено Дастер» наехал на пешехода, который находился на проезжей части в темной одежде. Авария произошла в десятом часу ночи, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«По предварительным данным в 22:00 на дороге Миасс-Карабаш-Кыштым 56-летний водитель автомобиля „Рено Дастер“ наехал на 54-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. ДТП произошло в темное время суток, погибший пешеход был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. При переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, напомнили в ГИБДД. «Важно обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», — добавили в ведомстве.
В Челябинске на Комсомольском проспекте ранее подростки на электросамокате сбили 65-летнего пенсионера и скрылись с места. Пострадавшего с травмами госпитализировали, ему также понадобилась помощь прохожих.
