Бастрыкин вмешался в ситуацию с агрессивными псами в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о ненадлежащей организации отлова агрессивных бездомных собак в Челябинске, напавших на местную школьницу. Соответствующее поручение он дал исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по области Константину Правосудову.
«Поводом для вмешательства федерального руководства стало обращение местной жительницы. Она сообщила, что в одном из районов Челябинска уже долгое время обитает стая агрессивных бродячих собак. Животные собираются возле жилых домов и школ, регулярно нападая на людей. В сентябре жертвой такой атаки стала 13-летняя девочка. Бастрыкин поручил Правосудову представить доклад о результатах расследования уголовного дела»,— пишет в telegram-канале ведомства.
Женщина указывала, что ее многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к решению проблемы. После публикации информации в соцсетях и обращения в СК было возбуждено уголовное дело. Теперь центральный аппарат ведомства будет контролировать ход расследования.
Ранее Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении стаффордширского терьера на маленьких детей. Дети пострадали от агрессивной собаки, когда их мать развлекалась в автомобиле с возлюбленным.
