«Воды снова нет»: в Златоусте перенесли срок включения горячей воды, которую должны были дать вчера

В части многоквартирных домов Златоуста Челябинской области, в том числе в доме №9 по проспекту Гагарина 7 линия, где горячей воды нет с июля, снова перенесли срок включения. Об этом URA.RU сообщили жители города. В МУП «Коммунальные сети» информацию подтвердили и заверили, что к вечеру горячая вода в домах появится.
«Сегодня 25 сентября, а горячей воды так и нет», — сообщила URA.RU читательница из Златоуста Елена П. Горячую воду людям обещали включить 23-24 сентября.
В МУП «Коммунальные сети» URA.RU подтвердили эту информацию и пообещали, что с обеда начнется заполнение системы и уже вечером горячая вода появится. Причиной задержки стало подтопление канализационных стоков частной организации ООО «Златоустовский „Водоканал“».
«Из-за того, что случилось подтопление канализационных стоков частной организации ООО „Златоустовский „Водоканал““, вчера пришлось откачивать воду для проведения сварочных работ. Поэтому сроки завершения работ затянулись. Сегодня будет привлечена вторая дополнительная подрядная организация. Ориентировочно заполнение системы планируется начать к обеду. К вечеру горячая вода должна появиться у жителей в домах», — сообщили URA.RU в МУП.
Редакция URA.RU ранее связывалась с ООО «Златоустовский „Водоканал“», но там заявили, что не предоставляют услуги по горячему водоснабжению населению. Поэтому к длительному отсутствию горячей воды в домах Златоуста прямого отношения не имеют. «В компетенцию ООО „Златоустовский „Водоканал“ не входит предоставление услуг горячего водоснабжения“, — сообщили представители компании в ответ на редакционный запрос.
Жители дома №9 по проспекту Гагарина 7 линия в городе Златоусте почти два месяца живут без горячей воды, которую отключили еще в июле. И подобная ситуация наблюдается как минимум в 25% многоквартирных домах города, сообщили ранее URA.RU жители. Выяснить, по какой причине так долго нет горячей воды и когда ее включат, люди нигде не могут.
