Совмещение работы с учебой снизило успеваемость у трети челябинских студентов

Треть челябинских студентов ухудшили свою успеваемость из-за подработок. В пресс-службе сервиса «Зарплата.ру» URA.RU сообщили, более низкие оценки молодежь не смутили.
«Опрошенные успешно совмещают работу и учебу, не теряя в успеваемости. Среди респондентов 63% отметили, что их успеваемость не страдает, у остальных 37% успеваемость немного снизилась, но осталась на приемлемом уровне», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Более половины студентов (58%) сообщили о подработках. Неработающие студенты не нашли подходящих предложений или испытали нехватку времени. Важным при поиске работы стал гибкий график, на который обращали внимание 89% опрошенных.
Среди опрошенных 23% студентов признались, что иногда пропускают занятия из-за работы. Основными трудностями, с которыми столкнулись студенты при поиске подработки, стали несовпадение графика работы с учебой (для 81% опрошенных), отсутствие опыта и рекомендаций (55%), низкий уровень заработной платы (23%).
Наиболее популярные виды подработки среди студентов — работа курьером, в пунктах выдачи товаров и официантами. Хотя большинство студентов остались довольны своим заработком, 23% респондентов сочли, что получают слишком мало. Однако альтернатив с более высоким доходом студенты не увидели.
