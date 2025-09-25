Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл III Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» в городе Озерске. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.
«Это уникальный город, уникальное предприятие, которое было в центре зарождающейся атомной отрасли. Здесь был сформирован атомный щит страны», — сообщил Текслер в своем приветственном слове. Он подчеркнул, что совместными усилиями можно придать дополнительный импульс развитию научной сферы страны.
Форум приурочен к 80-летней годовщине атомной промышленности России и стал одной из ключевых дискуссионных площадок для обсуждения роли науки и СМИ в обеспечении научно-технологической независимости государства. Местом проведения выбран Озерск, где зародилась российская атомная отрасль и где работал Игорь Курчатов, один из основателей мирного использования ядерной энергии. Здесь же был пущен первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор «А».
В официальном открытии медиафорума приняли участие замруководителя регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин, а также гендиректор ПО «Маяк» Андрей Порошин. Всероссийский медиафорум традиционно объединяет представителей прессы, ученых, экспертов и руководителей ведущих предприятий атомной сферы. В этом году на форум приехали журналисты из 49 регионов страны. Для них предусмотрены творческий конкурс журналистских работ, мастер-классы, дискуссионные панели, а также специальная номинация, посвященная юбилею атомной отрасли.
Как отметил заместитель руководителя регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин, идея проведения форума была реализована три года назад не случайно именно в Челябинской области. По его словам, губернатор Текслер уделяет значительное внимание развитию науки и технологии, интеграции науки с производством. В регионе действует специальная программа развития научного потенциала. А Челябинская область входит в число 20 пилотных регионов по внедрению новых форм взаимодействия между наукой и промышленностью.
На пленарной сессии глава региона рассказал об исторической значимости атомной отрасли для Челябинской области и всей страны, ее вкладе в национальную безопасность, развитие монопрофильных городов и социальной инфраструктуры, а также обозначил современные задачи привлечения молодых кадров и совершенствования мирных ядерных технологий.
Текслер добавил, что сегодня в закрытых административно-территориальных образованиях области живут около 160 тысяч человек, а на предприятиях работают порядка 30 тысяч специалистов.
