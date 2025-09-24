На челябинском участке границы с Казахстаном Россельхознадзор заблокировал провоз 44 тонн репчатого лука. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной остановки стало нарушение фитосанитарных требований.
«Совместно с пограничниками и таможенниками запретили ввоз двух партий растительной продукции. Машины с 22 тоннами репчатого лука каждая следовали из Жамбылской области Казахстана в Омскую область», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Проверка прошла 24 сентября. В пункте пропуска «Бугристое» сотрудники обнаружили, что маркировка на упаковках в видимой части груза была, однако мешки с луком в глубине кузова не имели никаких обозначений. Фитосанитарные нормы требуют, чтобы грузы были промаркированы.
На этикетках должна содержаться вся необходимая информация о продукции, включая название, объем, дату изготовления и сведения о производителе. За нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований инспекторы привлекли водителей к административной ответственности. Машины с луком вернулись на территорию Казахстана.
