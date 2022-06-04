Пациентам курганской больницы не дают пользоваться сотовой связью

В курганской больнице пациентов ограничили в пользовании телефонами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском отделении «Курганской областной психоневрологической больницы» для пациентов действует режим ограничения пользования сотовыми телефонами. Об этом и других запретах медучреждения сообщил уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин.

«В числе выявленных вопросов были, в частности, ограничение права пациентов направлять без цензуры жалобы и заявления в органы власти, а также общее для всех пациентов ограничение пользования сотовыми телефонами», — пишет курганский омбудсмен. Информация появилась на странице уполномоченного в соцсети «ВКонтакте».

Об имеющихся запретах со стороны персонала больницы рассказали сами пациенты в ходе личных бесед с Шалютиным. Прием омбудсмена состоялся в ходе его визита в больницу в Мишкинском муниципальном округе.

В правилах поведения пациентов и посетителей больницы, размещенных на сайте учреждения, имеется раздел «Ограничения». Одним из его из подпунктов запрещено «держать в палате верхнюю одежду, сотовые телефоны, большие суммы денег, ценные вещи, украшения, продукты».

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Минздрава приехали с проверками в больницы Курганской области. Также в Кургане начали сносить здание корпуса областной больницы.