Телеканал «Дождь»* будет вещать в Латвии

«Дождю» (признан в РФ иностранным агентом) выдали лицензию на вещание в Латвии
Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) будет транслироваться в Латвии. Соответствующее решение принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ.
«Телеканал „Дождь“ будет транслироваться в Латвии. Каналу выдана лицензия на вещание», — сообщает ТАСС.
Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу. После этого «Дождь» приостановил свое вещание в России. В начале июня в Латвии запретили вещание 80 российских телеканалов.
*Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.
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