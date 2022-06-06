Телеканал «Дождь»* будет вещать в Латвии

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, микрофон, телеканал дождь
«Дождю» (признан в РФ иностранным агентом) выдали лицензию на вещание в Латвии Фото:

Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) будет транслироваться в Латвии. Соответствующее решение принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ.

«Телеканал „Дождь“ будет транслироваться в Латвии. Каналу выдана лицензия на вещание», — сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу. После этого «Дождь» приостановил свое вещание в России. В начале июня в Латвии запретили вещание 80 российских телеканалов.

*Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.

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Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) будет транслироваться в Латвии. Соответствующее решение принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ. «Телеканал „Дождь“ будет транслироваться в Латвии. Каналу выдана лицензия на вещание», — сообщает ТАСС. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу. После этого «Дождь» приостановил свое вещание в России. В начале июня в Латвии запретили вещание 80 российских телеканалов. *Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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