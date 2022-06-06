06 июня 2022

Тюменский депутат получил статус в Российской академии наук

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Заседание комитета тюменской областной думы по социальной политике. Тюмень , суфианов альберт
Депутат Тюменской областной думы Альберт Суфианов получил статус члена-корреспондента Российской академии наук Фото:

Депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ Тюмени Альберт Суфианов, стал членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Аналогичный статус был присвоен профессору Тюменского государственного медицинского университета Сергею Шалаеву.

«В новый состав РАН (утвержден в начале июня) вошли ученые, внесшие большой вклад в развитие научной области: профессор Тюменского государственного медицинского университета Сергей Васильевич Шалаев; главный врач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ в Тюмени, профессор, Заслуженный врач России Альберт Суфианов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там уточнили, что благодаря трудам Суфианова были разработаны и применяются на практике не имеющие аналогов за рубежом малотравматичные методы оперативных вмешательств при гидроцефалии, краниостенозе, опухолях головного мозга, заболеваниях периферической нервной системы, при эпилепсии. Шалоев, в свою очередь, является автором более 300 научных работ в области клинической и фундаментальной кардиологии, среди которых 9 монографий, 8 руководств и учебных пособий и 4 изобретения.

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Депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ Тюмени Альберт Суфианов, стал членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Аналогичный статус был присвоен профессору Тюменского государственного медицинского университета Сергею Шалаеву. «В новый состав РАН (утвержден в начале июня) вошли ученые, внесшие большой вклад в развитие научной области: профессор Тюменского государственного медицинского университета Сергей Васильевич Шалаев; главный врач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ в Тюмени, профессор, Заслуженный врач России Альберт Суфианов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что благодаря трудам Суфианова были разработаны и применяются на практике не имеющие аналогов за рубежом малотравматичные методы оперативных вмешательств при гидроцефалии, краниостенозе, опухолях головного мозга, заболеваниях периферической нервной системы, при эпилепсии. Шалоев, в свою очередь, является автором более 300 научных работ в области клинической и фундаментальной кардиологии, среди которых 9 монографий, 8 руководств и учебных пособий и 4 изобретения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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