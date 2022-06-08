Губернатор Шумков отправил педагогов патрулировать дикие пляжи

09 июня 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков дал поручение по патрулированию диких пляжей на комиссии по ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил привлечь сотрудников образовательных учреждений и органов власти для патрулирования несанкционированных мест купания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Организовать патрулирование несанкционированных мест купания с привлечением сотрудников органов власти и образовательных учреждений поручил губернатор Вадим Шумков на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 8 июня. Главная задача патрулей — безопасность детей. Патрули должны пресекать купание детей в несанкционированных местах», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Также Шумков поручил провести дополнительную работу со школьниками и их родителями. Им разъяснят правила безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей в летние каникулы. Ранее URA.RU писало, что Курганской области сократили количество муниципальных пляжей с 35 до 27 вопреки рекомендациям ГУ МЧС. Курганские сотрудники полиции приступили к патрулированию водоемов на катере с 9 июня. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил привлечь сотрудников образовательных учреждений и органов власти для патрулирования несанкционированных мест купания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Организовать патрулирование несанкционированных мест купания с привлечением сотрудников органов власти и образовательных учреждений поручил губернатор Вадим Шумков на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 8 июня. Главная задача патрулей — безопасность детей. Патрули должны пресекать купание детей в несанкционированных местах», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Также Шумков поручил провести дополнительную работу со школьниками и их родителями. Им разъяснят правила безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей в летние каникулы. Ранее URA.RU писало, что Курганской области сократили количество муниципальных пляжей с 35 до 27 вопреки рекомендациям ГУ МЧС. Курганские сотрудники полиции приступили к патрулированию водоемов на катере с 9 июня.