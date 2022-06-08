08 июня 2022

Губернатор Шумков отправил педагогов патрулировать дикие пляжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , отпуск, загар, лето, голубые озера, женщина, плавание, отдых, купание
Вадим Шумков дал поручение по патрулированию диких пляжей на комиссии по ЧС Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил привлечь сотрудников образовательных учреждений и органов власти для патрулирования несанкционированных мест купания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Организовать патрулирование несанкционированных мест купания с привлечением сотрудников органов власти и образовательных учреждений поручил губернатор Вадим Шумков на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 8 июня. Главная задача патрулей — безопасность детей. Патрули должны пресекать купание детей в несанкционированных местах», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Также Шумков поручил провести дополнительную работу со школьниками и их родителями. Им разъяснят правила безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей в летние каникулы.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области сократили количество муниципальных пляжей с 35 до 27 вопреки рекомендациям ГУ МЧС. Курганские сотрудники полиции приступили к патрулированию водоемов на катере с 9 июня.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил привлечь сотрудников образовательных учреждений и органов власти для патрулирования несанкционированных мест купания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Организовать патрулирование несанкционированных мест купания с привлечением сотрудников органов власти и образовательных учреждений поручил губернатор Вадим Шумков на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 8 июня. Главная задача патрулей — безопасность детей. Патрули должны пресекать купание детей в несанкционированных местах», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Также Шумков поручил провести дополнительную работу со школьниками и их родителями. Им разъяснят правила безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей в летние каникулы. Ранее URA.RU писало, что Курганской области сократили количество муниципальных пляжей с 35 до 27 вопреки рекомендациям ГУ МЧС. Курганские сотрудники полиции приступили к патрулированию водоемов на катере с 9 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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