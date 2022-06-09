09 июня 2022
08 июня 2022

Спор мэрии и бизнеса оставит город в ЯНАО без книжной торговли. Фото, скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Распродажа книг. Тюмень, книги, издательство миф
Власти Губкинского и владельцы магазина не смогли прийти к компромиссу Фото:

В Губкинском (ЯНАО) единственный в городе книжный магазин оказался помехой при реконструкции улично-дорожной сети. Как рассказала URA.RU супруга владельца магазина, бизнесмена Ивана Безденежных Наталья, условия, в которые их поставили городские власти, предполагают снос торгового объекта — решить вопрос с реконструкцией в установленные сроки не получится.

Магазин «Книги» в Губкинском мешает реконструкции улично-дорожной сети
Фото:

«До 10 июня мы должны дать ответ, соглашаемся мы сносить магазин за свой счет или начинать реконструкцию. Постановление об этом вынесено 6 июня. То есть нам дали всего четыре дня на раздумья — на просчет, на подбивку средств», — рассказала Наталья корреспонденту агентства.

Но даже если бизнесмены примут условия мэрии, исполнителей будет не найти — настолько сжатые сроки установлены, утверждает собеседница. Стройфирмы, по словам Натальи, успели бы лишь завезти все необходимые материалы. Учитывая, что согласования земельных работ и утверждение проекта нового магазина занимают месяцы, времени у владельцев не остается вовсе.

«Мы не против реконструкции. Это прекрасно, что город занимается дорогами. Нам непонятно, почему сроки ставят нереальные. Застройщики, которые ознакомились с ситуацией, были бы согласны все сделать, но они физически не успеют», — признается женщина.

В мэрии Губкинского на запрос URA.RU сообщили, что магазин в его нынешнем виде мешает: остановка не соответствует ГОСТу, ширина заездного кармана и посадочной зоны слишком маленькая, а место ожидания находится на разном уровне с местом посадки. По этим причинам остановку решено было реконструировать.

Стройфирмы не берутся реконструировать объект в сжатые сроки, уверяют бизнесмены
Фото:

«Для повышения безопасности жителей, остановку будут переделывать по всем правилам, и, конечно, это затронет магазин, который находится на этой же территории. По закону, администрация может вообще снести этот объект — он размещается на муниципальном земельном участке бесплатно, без заключения договоров аренды. Но администрация идет на встречу и предлагает провести реконструкцию», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Предпринимателям предложили «срезать» фасад павильона — более 1,5 метра. Именно столько нужно, чтобы сделать тротуар шире и безопаснее для пешеходов и пассажиров автобуса.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде несколько бизнесменов рассказали о проблемах с арендой земли. Предпринимателям в мэрии просто отказывали в заключении арендного договора. Власти региона обещали рассмотреть эту проблему.

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В Губкинском (ЯНАО) единственный в городе книжный магазин оказался помехой при реконструкции улично-дорожной сети. Как рассказала URA.RU супруга владельца магазина, бизнесмена Ивана Безденежных Наталья, условия, в которые их поставили городские власти, предполагают снос торгового объекта — решить вопрос с реконструкцией в установленные сроки не получится. «До 10 июня мы должны дать ответ, соглашаемся мы сносить магазин за свой счет или начинать реконструкцию. Постановление об этом вынесено 6 июня. То есть нам дали всего четыре дня на раздумья — на просчет, на подбивку средств», — рассказала Наталья корреспонденту агентства. Но даже если бизнесмены примут условия мэрии, исполнителей будет не найти — настолько сжатые сроки установлены, утверждает собеседница. Стройфирмы, по словам Натальи, успели бы лишь завезти все необходимые материалы. Учитывая, что согласования земельных работ и утверждение проекта нового магазина занимают месяцы, времени у владельцев не остается вовсе. «Мы не против реконструкции. Это прекрасно, что город занимается дорогами. Нам непонятно, почему сроки ставят нереальные. Застройщики, которые ознакомились с ситуацией, были бы согласны все сделать, но они физически не успеют», — признается женщина. В мэрии Губкинского на запрос URA.RU сообщили, что магазин в его нынешнем виде мешает: остановка не соответствует ГОСТу, ширина заездного кармана и посадочной зоны слишком маленькая, а место ожидания находится на разном уровне с местом посадки. По этим причинам остановку решено было реконструировать. «Для повышения безопасности жителей, остановку будут переделывать по всем правилам, и, конечно, это затронет магазин, который находится на этой же территории. По закону, администрация может вообще снести этот объект — он размещается на муниципальном земельном участке бесплатно, без заключения договоров аренды. Но администрация идет на встречу и предлагает провести реконструкцию», — рассказали в пресс-службе мэрии. Предпринимателям предложили «срезать» фасад павильона — более 1,5 метра. Именно столько нужно, чтобы сделать тротуар шире и безопаснее для пешеходов и пассажиров автобуса. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде несколько бизнесменов рассказали о проблемах с арендой земли. Предпринимателям в мэрии просто отказывали в заключении арендного договора. Власти региона обещали рассмотреть эту проблему.
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