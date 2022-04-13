Власти предложили создать рабочий орган по вопросам аренды земли Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Проблему бизнесменов Салехарда с арендой муниципальной земли власти округа пообещали рассмотреть. Предложение выдвинул депутат законодательного собрания ЯНАО Максим Лазарев на заседании комитета по экономической политике.

«У предпринимателей Салехарда возникли сложности с арендуемыми земельными участками, принадлежащими муниципалитету. С данным вопросом люди уже обращались к Владимиру Елизарову и он также обратил внимание, что этот вопрос требует немедленного разрешения. Поэтому предлагаю, во избежание финансовых трат наших предпринимателей, организовать временных рабочий орган по разрешению данного конфликта с участием представителей администрации Салехарда, уполномоченного по правам предпринимателей и самих бизнесменов. Напоминаю, пока вопрос не разрешен, люди несут убытки. Это предложение адресовано лично Алексею Титовскому», — сообщил депутат Максим Лазарев.

В пример депутат привел историю предпринимателя, который на аукционе выиграл участок, но в связи со сложившейся ситуацией, отказался от него. При этом с ним не прекращают договор по причине того, что на участке находятся стройматериалы. По словам Лазарева, при расследовании выяснилось следующее: участок уже был сформирован с нарушениями земельного кодекса и на нем уже стоял фундамент. «Как к разделу городских округов принимается, предложение зафиксируем и безусловно позанимаемся. Думаю будут найдены адекватные пути решения», — ответил депутат Виктор Казарин.

Ранее несколько бизнесменов Салехарда сообщили URA.RU о проблемах с арендой земли. Так, владелец рестобара «Пятница» не может заключить договор об аренде с мэрией, потому что ему в этом отказывают.

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