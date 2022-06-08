08 июня 2022

Мэр Тюмени покинул город для важной встречи

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук отправился в командировку в Москву Фото:

Глава мэрии Тюмени Руслан Кухарук вылетел в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«Глава города находится в командировке. Место — Москва», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Сроки и цели поездки в администрации не раскрывают. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лучших глав городов России. По данным источника агентства, высокие показатели делают возможным назначение главы администрации на пост губернатора одного из российских регионов.

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Глава мэрии Тюмени Руслан Кухарук вылетел в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. «Глава города находится в командировке. Место — Москва», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Сроки и цели поездки в администрации не раскрывают. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лучших глав городов России. По данным источника агентства, высокие показатели делают возможным назначение главы администрации на пост губернатора одного из российских регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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