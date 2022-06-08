Мэр Тюмени покинул город для важной встречи

Руслан Кухарук отправился в командировку в Москву
Глава мэрии Тюмени Руслан Кухарук вылетел в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.
«Глава города находится в командировке. Место — Москва», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.
Сроки и цели поездки в администрации не раскрывают. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лучших глав городов России. По данным источника агентства, высокие показатели делают возможным назначение главы администрации на пост губернатора одного из российских регионов.
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