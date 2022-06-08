Мэр Тюмени покинул город для важной встречи

09 июня 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук отправился в командировку в Москву Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава мэрии Тюмени Руслан Кухарук вылетел в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. «Глава города находится в командировке. Место — Москва», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Сроки и цели поездки в администрации не раскрывают. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лучших глав городов России. По данным источника агентства, высокие показатели делают возможным назначение главы администрации на пост губернатора одного из российских регионов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Глава мэрии Тюмени Руслан Кухарук вылетел в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. «Глава города находится в командировке. Место — Москва», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Сроки и цели поездки в администрации не раскрывают. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лучших глав городов России. По данным источника агентства, высокие показатели делают возможным назначение главы администрации на пост губернатора одного из российских регионов.