Мэр Тюмени обошел соседей в рейтинге Кремля. Ему прочат пост губернатора 01 июня 2022 в 11:29 Размер текста - 17 + Мэр Тюмени поднялся с 4 места в рейтинге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лидеров среди лучших глав городов России. Рейтинг за апрель—май 2022 года был опубликован на основании проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ исследования. Также в рейтинге поднялись мэры Ханты-Мансийска и Салехарда. «Руслан Кухарук, Тюмень — 3 место. Максим Ряшин, Ханты-Мансийск — 7 место. Алексей Титовский, Салехард — 11 место», — указано в рейтинге. Главы городов заняли более высокие позиции в сравнении с результатами прошлого исследования (за январь—февраль 2022 года). Руслан Кухарук поднялся с 4 места, заняв место мэра Калуги в тройке лидеров. Максим Ряшин улучшил свою позицию, сместив главу Грозного. По результата прошлого исследования, он занимал 8 строчку рейтинга. Алексей Титовский, обогнав мэров Екатеринбурга и Тулы, поднялся с 13 позиции. Рейтинг был составлен на основании результатов анкетирования экспертов из различных профессиональных сфер. Ранее URA.RU писало о том, что потенциал мэра Тюмени высоко оценили в Москве. Он рассматривался на пост губернатора Чукотского автономного округа, но Руслан Кухарук отказался. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий. Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в тройку лидеров среди лучших глав городов России. Рейтинг за апрель—май 2022 года был опубликован на основании проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ исследования. Также в рейтинге поднялись мэры Ханты-Мансийска и Салехарда. «Руслан Кухарук, Тюмень — 3 место. Максим Ряшин, Ханты-Мансийск — 7 место. Алексей Титовский, Салехард — 11 место», — указано в рейтинге. Главы городов заняли более высокие позиции в сравнении с результатами прошлого исследования (за январь—февраль 2022 года). Руслан Кухарук поднялся с 4 места, заняв место мэра Калуги в тройке лидеров. Максим Ряшин улучшил свою позицию, сместив главу Грозного. По результата прошлого исследования, он занимал 8 строчку рейтинга. Алексей Титовский, обогнав мэров Екатеринбурга и Тулы, поднялся с 13 позиции. Рейтинг был составлен на основании результатов анкетирования экспертов из различных профессиональных сфер. Ранее URA.RU писало о том, что потенциал мэра Тюмени высоко оценили в Москве. Он рассматривался на пост губернатора Чукотского автономного округа, но Руслан Кухарук отказался. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям