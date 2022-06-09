МО: ВСУ насильно удерживают людей в подвалах двух заводов в ДНР 10 июня 2022 в 03:03 Размер текста - 17 + ВСУ блокируют людей в помещениях заводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики насильно удерживают мирных жителей Северодонецка на территории заводов в Краматорске и Дружковке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода „Кондиционер“ (ул. Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия», — написано на официальном портале ведомства. Кроме того, националисты расставили огневые позиции на территории завода газовой аппаратуры в Дружковке. Местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвалах. Ранее была информация о том, что ВСУ заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, где находятся около 300 мирных жителей. Отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с химикатами на территории завода. Военный аналитик Николай Костикин подчеркнул, что украинские войска используют химзаводы в качестве химического оружия. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест! Украинские боевики насильно удерживают мирных жителей Северодонецка на территории заводов в Краматорске и Дружковке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода „Кондиционер“ (ул. Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия», — написано на официальном портале ведомства. Кроме того, националисты расставили огневые позиции на территории завода газовой аппаратуры в Дружковке. Местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвалах. Ранее была информация о том, что ВСУ заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, где находятся около 300 мирных жителей. Отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с химикатами на территории завода. Военный аналитик Николай Костикин подчеркнул, что украинские войска используют химзаводы в качестве химического оружия. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям