В Тюмени ищут работяг в Корею и Израиль на зарплату до 300 тысяч

10 июня 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Тюменцам предлагают работать в Израиле и Южной Корее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разнорабочим из Тюмени предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в Южной Корее и Израиле. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito. «Разнорабочие на разные вакансии в Израиль и Южную Корею. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указал работодатель Алексей. Также в вакансии указано, что у соискателя может не быть опыта работы, но обязательно должен быть загранпаспорт. Работодатель отметил, что перелет кандидат оплачивает себе сам, компания же обещает помочь с оформлением всех необходимых документов и обеспечит будущего работника жильем. Откликаться могут как мужчины, так и женщины, потому что помимо работы на фабриках, есть предложения для тех, кто желает заниматься клинигом или видит себя в роли кухонного работника. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Разнорабочим из Тюмени предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в Южной Корее и Израиле. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito. «Разнорабочие на разные вакансии в Израиль и Южную Корею. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указал работодатель Алексей. Также в вакансии указано, что у соискателя может не быть опыта работы, но обязательно должен быть загранпаспорт. Работодатель отметил, что перелет кандидат оплачивает себе сам, компания же обещает помочь с оформлением всех необходимых документов и обеспечит будущего работника жильем. Откликаться могут как мужчины, так и женщины, потому что помимо работы на фабриках, есть предложения для тех, кто желает заниматься клинигом или видит себя в роли кухонного работника.