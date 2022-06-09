09 июня 2022

В Тюмени ищут работяг в Корею и Израиль на зарплату до 300 тысяч

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Тюменцам предлагают работать в Израиле и Южной Корее Фото:

Разнорабочим из Тюмени предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в Южной Корее и Израиле. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito.

«Разнорабочие на разные вакансии в Израиль и Южную Корею. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указал работодатель Алексей.

Также в вакансии указано, что у соискателя может не быть опыта работы, но обязательно должен быть загранпаспорт. Работодатель отметил, что перелет кандидат оплачивает себе сам, компания же обещает помочь с оформлением всех необходимых документов и обеспечит будущего работника жильем. Откликаться могут как мужчины, так и женщины, потому что помимо работы на фабриках, есть предложения для тех, кто желает заниматься клинигом или видит себя в роли кухонного работника.

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Разнорабочим из Тюмени предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в Южной Корее и Израиле. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito. «Разнорабочие на разные вакансии в Израиль и Южную Корею. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указал работодатель Алексей. Также в вакансии указано, что у соискателя может не быть опыта работы, но обязательно должен быть загранпаспорт. Работодатель отметил, что перелет кандидат оплачивает себе сам, компания же обещает помочь с оформлением всех необходимых документов и обеспечит будущего работника жильем. Откликаться могут как мужчины, так и женщины, потому что помимо работы на фабриках, есть предложения для тех, кто желает заниматься клинигом или видит себя в роли кухонного работника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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