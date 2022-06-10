Захарова ответила на истерику Британии из-за наемников в ДНР

Мария Захарова назвала реакцию Лондона истерикой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, приговоренные в ДНР к смертной казни, не имеют права на статус военнопленных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив также, что реакция властей Великобритании на происходящее доходит до истерики.

«Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики, реакцию Лондона в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Эслина, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников и приговоренных к смертной казни. Граждане являются не военнопленными и не имеют права на статус военнопленного», — ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ.

Ранее верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел. Кроме того, обвиняемые, сражавшиеся на стороне Украины, признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти.

Задержание и суд над иностранными наемниками произошло во время спецоперации, которую вынужденно проводит Россия на Украине. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация территории и защита граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Сразу после ее начала стало понятно, что на украинской стороне сражаются иностранные наемники, а страны Евросоюза и США снабжают Украину финансовой помощью и присылают вооружение.

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