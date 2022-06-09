09 июня 2022

Макрон пообещал Зеленскому продолжить поставлять оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Также Макрон пообещал продвигать Украину на вступлении в ЕС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция готова продолжить поставлять вооружение Украине. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца на официальном сайте.

«Он [Макрон] заявил президенту Украины Зеленскому, что Франция по-прежнему готова удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжелых вооружениях», — говорится в сообщении. Помимо этого, французский лидер обсудил вопросы гуманитарной помощи и перспективы Украины на вступление в ЕС.

Макрон пообещал помочь Украине по вопросу вступления в Евросоюз. Но это решение, как уточнили в администрации Макрона, зависит от рекомендации Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что Германия передаст зимой Украине ракетное оружие.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны Украины. 9 июня депутат Государственной думы РФ и соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова Адам Делимханов, который принимал активное участие в спецоперации, выразил надежду, что она закончится к концу года.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция готова продолжить поставлять вооружение Украине. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца на официальном сайте. «Он [Макрон] заявил президенту Украины Зеленскому, что Франция по-прежнему готова удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжелых вооружениях», — говорится в сообщении. Помимо этого, французский лидер обсудил вопросы гуманитарной помощи и перспективы Украины на вступление в ЕС. Макрон пообещал помочь Украине по вопросу вступления в Евросоюз. Но это решение, как уточнили в администрации Макрона, зависит от рекомендации Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что Германия передаст зимой Украине ракетное оружие. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны Украины. 9 июня депутат Государственной думы РФ и соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова Адам Делимханов, который принимал активное участие в спецоперации, выразил надежду, что она закончится к концу года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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