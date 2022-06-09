Макрон пообещал Зеленскому продолжить поставлять оружие

10 июня 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Также Макрон пообещал продвигать Украину на вступлении в ЕС Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция готова продолжить поставлять вооружение Украине. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца на официальном сайте. «Он [Макрон] заявил президенту Украины Зеленскому, что Франция по-прежнему готова удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжелых вооружениях», — говорится в сообщении. Помимо этого, французский лидер обсудил вопросы гуманитарной помощи и перспективы Украины на вступление в ЕС. Макрон пообещал помочь Украине по вопросу вступления в Евросоюз. Но это решение, как уточнили в администрации Макрона, зависит от рекомендации Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что Германия передаст зимой Украине ракетное оружие . Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны Украины. 9 июня депутат Государственной думы РФ и соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова Адам Делимханов, который принимал активное участие в спецоперации, выразил надежду, что она закончится к концу года. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция готова продолжить поставлять вооружение Украине. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца на официальном сайте. «Он [Макрон] заявил президенту Украины Зеленскому, что Франция по-прежнему готова удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжелых вооружениях», — говорится в сообщении. Помимо этого, французский лидер обсудил вопросы гуманитарной помощи и перспективы Украины на вступление в ЕС. Макрон пообещал помочь Украине по вопросу вступления в Евросоюз. Но это решение, как уточнили в администрации Макрона, зависит от рекомендации Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что Германия передаст зимой Украине ракетное оружие. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны Украины. 9 июня депутат Государственной думы РФ и соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова Адам Делимханов, который принимал активное участие в спецоперации, выразил надежду, что она закончится к концу года.