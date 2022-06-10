В Кургане показали уличный спектакль петербургского режиссера

Режиссер перед спектаклем предупредил: ни одна петрушечная комедия не обходится без потасовок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курганском театре кукол «Гулливер» состоялась премьера уличного спектакля «Петрушка-ураган из города Курган», автором-постановщиком которого выступил режиссер Всеволод Мизенин из Санкт-Петербурга. Спектакль был рассчитан на детскую аудиторию.

«Спектакль получился двухслойный, как хороший торт. Один слой — традиции: артист рассказывает те же истории, что и 100, и 200 лет назад. Он, как трансформер, может на ходу менять облик и превращаться в нужную вещь. Хочешь путешествовать в одиночку — будет конь-велосипед, познакомился с девушкой — вот тебе конь-купе, если дело дошло до свадьбы — конь-лимузин. Это, видимо, и есть второй слой „торта“, пропитанный шутками и намеками, не предназначенными для зрителей 4+», — рассказал Мизенин в интервью «Российской газете».

Публика тепло приняла постановку и с удовольствием сама принимала участие в спектакле, рассказали URA.RU очевидцы. Неожиданностью стал выход кукольников на поклон, дело в том, что мужскую роль Петрушки сыграла актриса Анна Лазарева.

О том, что в Кургане показывали кукольную постановку про гуманоида Алешеньку, URA.RU сообщало ранее. За основу сюжета необычного спектакля была взята городская легенда об инопланетянине, которого нашли у южной окраины Кыштыма в поселке Каолиновый Челябинской области.