Курганскую структуру слежки за жалобами похвалила Москва

14 июня 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Центр управления регионом в Курганской области стал одним из лучших в стране по обработке обращений граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в Курганской области оказался в числе лучших по обработке обращений граждан. Рейтинг за май опубликован в федеральном telegram-канале «ЦУР Official». Данные составлены на основе статистики системы «Инцидент Менеджмент». «Показатель в 99% продемонстрировала группа регионов. [В том числе] Курганская область. Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях», — указано в сообщении. В Кемеровской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Красноярском крае этот показатель составил 100%. ЦУР в Курганской области открылся в ноябре 2020 года. Первым руководителем этой структуры была Екатерина Кураева, которая до этого работала журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В феврале она покинула этот пост по собственному желанию. В марте структуру возглавил политтехнолог Тимофей Панченко. В начале мая он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас в Кургане ищут нового кандидата на пост руководителя областного Центра управления регионом. Курганский ЦУР — один из лидеров по обработке обращений граждан в России Инфографика: t.me/tsurofficial Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в Курганской области оказался в числе лучших по обработке обращений граждан. Рейтинг за май опубликован в федеральном telegram-канале «ЦУР Official». Данные составлены на основе статистики системы «Инцидент Менеджмент». «Показатель в 99% продемонстрировала группа регионов. [В том числе] Курганская область. Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях», — указано в сообщении. В Кемеровской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Красноярском крае этот показатель составил 100%. ЦУР в Курганской области открылся в ноябре 2020 года. Первым руководителем этой структуры была Екатерина Кураева, которая до этого работала журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В феврале она покинула этот пост по собственному желанию. В марте структуру возглавил политтехнолог Тимофей Панченко. В начале мая он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас в Кургане ищут нового кандидата на пост руководителя областного Центра управления регионом.