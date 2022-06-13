13 июня 2022
12 июня 2022

Курганскую структуру слежки за жалобами похвалила Москва

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Центр управления регионом в Курганской области стал одним из лучших в стране по обработке обращений граждан Фото:

Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в Курганской области оказался в числе лучших по обработке обращений граждан. Рейтинг за май опубликован в федеральном telegram-канале «ЦУР Official». Данные составлены на основе статистики системы «Инцидент Менеджмент».

«Показатель в 99% продемонстрировала группа регионов. [В том числе] Курганская область. Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях», — указано в сообщении. В Кемеровской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Красноярском крае этот показатель составил 100%.

ЦУР в Курганской области открылся в ноябре 2020 года. Первым руководителем этой структуры была Екатерина Кураева, которая до этого работала журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В феврале она покинула этот пост по собственному желанию. В марте структуру возглавил политтехнолог Тимофей Панченко. В начале мая он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас в Кургане ищут нового кандидата на пост руководителя областного Центра управления регионом.

Курганский ЦУР — один из лидеров по обработке обращений граждан в России

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Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в Курганской области оказался в числе лучших по обработке обращений граждан. Рейтинг за май опубликован в федеральном telegram-канале «ЦУР Official». Данные составлены на основе статистики системы «Инцидент Менеджмент». «Показатель в 99% продемонстрировала группа регионов. [В том числе] Курганская область. Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях», — указано в сообщении. В Кемеровской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Красноярском крае этот показатель составил 100%. ЦУР в Курганской области открылся в ноябре 2020 года. Первым руководителем этой структуры была Екатерина Кураева, которая до этого работала журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В феврале она покинула этот пост по собственному желанию. В марте структуру возглавил политтехнолог Тимофей Панченко. В начале мая он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Сейчас в Кургане ищут нового кандидата на пост руководителя областного Центра управления регионом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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