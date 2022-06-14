В Перми перестановка скульптуры вызвала критику горожан Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Перми в социальных сетях негативно отреагировали на релокацию скульптуры медведя в обновленном сквере возле гостиницы «Урал». Комментарии появились под фотографиями сквера в паблике «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте».

«Медведя выставили ужасно, пусто и одиноко, более гармонично и лаконично он смотрелся на старом месте с елями и там ближе к самой людной части улицы. Нет никакого желания теперь к нему подходить», — пишет пользователь Денис Нечаев. С ним согласились многие горожане.

«Еще в начале реконструкции горожане писали, что медведь на старом месте смотрится более гармонично. Новое место крайне неудачное…», «У медведя сейчас вообще не фотогеничная зона получилась <…> В елках было намного лучше ему», — комментируют другие пользователи соцсети. Многие горожане недоумевают, зачем нужно было переносить скульптуру животного от деревьев, «ведь медведи живут в лесу».

Часть горожан лаконичны в своей оценке и просят вернуть медведя на место. Есть и более суровые критики дизайна. «Смысл скульптуры Медведя, как символа, уничтожен. Он органично вписывался в мощные ели. Фото для пермяков и гостей города были прекрасны, словно мишка в лесу, в паре. А теперь он мертв. Как памятник бездарности дизайнера», — резюмировала Зинаида Токарева под постом паблика.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские туристические объекты вошли в список мест, где загадывают желания. Одной из таких достопримечательностей и стала в центре Перми скульптура медведя, которому терли нос.

Скульптура медведя на новом месте в пермском сквере фото: паблик «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте»

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