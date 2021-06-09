Туристические объекты в Пермском крае вошли в список «мест силы»

Одним из «мест силы» названа скульптура «Легенда о пермском медведе» в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Два туристических объекта в Пермском крае вошли с писок «мест силы» в России, где можно загадать желание. Таковыми стали скульптура медведя, установленная в центре Перми и узкая улочка в Искорском городище Чердынского округа. Всего в списке достопримечательностей, где туристы могут прикоснуться к «волшебству», 60 мест. Его подготовили аналитики сервиса путешествий Tutu.ru.

«Бронзовый медведь — почти в натуральную величину— украшает и одну из центральных улиц города. Скульптура называется „Легенда о пермском медведе“. Туристы и пермяки медведя любят и при удобном случае трут ему нос на удачу», — сообщается на сервисе путешествий.

Искорское городище (в переводе с Коми-Пермяцкого «каменный город») расположено в окрестностях города Ныроб. Именно там находится еще одно «место силы» по версии Tutu.ru — Узкая улочка. Она представляет из себя расщелину между двумя небольшими скалами, шириной не более 50 сантиметров. Согласно преданию, если пройти по ней, человек очистится от грехов, а загаданное перед проходом по Узкой улочке желание обязательно исполнится.

URA.RU также рассказывало о самых привлекательных объектах материального наследия в Перми. Таковыми стали музей совриска PERMM и Пермская государственная художественная галерея.