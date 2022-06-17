Тюменцам объяснили значение буквы Z на цветах

17 июня 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Букву Z заметили на упаковках к цветам и приняли ее за один из символов спецоперации на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцы обнаружили в продаже цветы с буквой Z на упаковке. Сотрудница магазина объяснила 72.RU, что в данном случае нет никакой связи со спецоперацией на Украине. По ее словам, причиной такого совпадения стало название фирмы, где был куплен товар. «Это техническая упаковка цветов, которые нам в Тюмень везут из Голландии. Это номер и название плантации, где выращивают эти цветы. Такие упаковки с Z уже давно, это никакая не новинка. И это не российская Z, а голландская», — рассказали в тюменском магазине цветов изданию 72.RU. Они также добавили, что буква Z появилась на упаковках из-за названия голландской фирмы Zentoo, у которой их купили. Ранее URA.RU сообщало о том, что настоящее значение буквы Z подразумевает фразу «за победу». Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России, которая объяснила символику на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Ее ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Одной из главных целей спецоперации является защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы обнаружили в продаже цветы с буквой Z на упаковке. Сотрудница магазина объяснила 72.RU, что в данном случае нет никакой связи со спецоперацией на Украине. По ее словам, причиной такого совпадения стало название фирмы, где был куплен товар. «Это техническая упаковка цветов, которые нам в Тюмень везут из Голландии. Это номер и название плантации, где выращивают эти цветы. Такие упаковки с Z уже давно, это никакая не новинка. И это не российская Z, а голландская», — рассказали в тюменском магазине цветов изданию 72.RU. Они также добавили, что буква Z появилась на упаковках из-за названия голландской фирмы Zentoo, у которой их купили. Ранее URA.RU сообщало о том, что настоящее значение буквы Z подразумевает фразу «за победу». Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России, которая объяснила символику на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Ее ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Одной из главных целей спецоперации является защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.