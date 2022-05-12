Мэр из ХМАО предложила определить места для общественных туалетов. Жители не хотят выбирать

13 мая 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Горожане просят установить туалеты на всех предложенных территориях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай предложила жителям города выбрать территории, в которых разместят общественные туалеты. Сообщение и опрос опубликованы на странице главы города в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые нефтеюганцы, пришла пора нам с вами серьезно поговорить. Давайте вместе решим, какая из нижеперечисленных городских территорий будет обустроена туалетами в первую очередь», — отмечается в сообщении мэра. В комментариях к посту часть жителей высказалась за размещение стационарных и биоуборных во всех предложенных точках. «Поставьте, пожалуйста, на всех пяти территориях, уверена, жители нашего города будут вам очень благодарны», — поделилась Оксана Манылова. «Надо поставить туалеты во всех пяти точках. И будет хорошо», — пишет Татьяна Ткачева. В опросе приняли участие более 500 человек. Голосовать можно за несколько вариантов, на момент публикации лидером стала территория №2. Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО пожаловалась на слив отходов в неположенных местах. Слив был зафиксирован у дома престарелых. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай предложила жителям города выбрать территории, в которых разместят общественные туалеты. Сообщение и опрос опубликованы на странице главы города в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые нефтеюганцы, пришла пора нам с вами серьезно поговорить. Давайте вместе решим, какая из нижеперечисленных городских территорий будет обустроена туалетами в первую очередь», — отмечается в сообщении мэра. В комментариях к посту часть жителей высказалась за размещение стационарных и биоуборных во всех предложенных точках. «Поставьте, пожалуйста, на всех пяти территориях, уверена, жители нашего города будут вам очень благодарны», — поделилась Оксана Манылова. «Надо поставить туалеты во всех пяти точках. И будет хорошо», — пишет Татьяна Ткачева. В опросе приняли участие более 500 человек. Голосовать можно за несколько вариантов, на момент публикации лидером стала территория №2. Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО пожаловалась на слив отходов в неположенных местах. Слив был зафиксирован у дома престарелых.