Курганцев обучили бороться с чумой

Учения, связанные с чумой, прошли в Лебяжьевском муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области прошли учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней. Данная информация была размещена 20 июня на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По условиям учений в личном подсобном хозяйстве деревни Желтики Лебяжьевского муниципального округа был создан условный очаг АЧС. <…> Действия администрации района и государственной службы ветеринарии были четкими и слаженными», — указано в сообщении.

Во время учений на въезде в деревню был оборудован охранно-карантинный полицейский пост, а ветеринарные специалисты отбирали пробы патматериала. После специалисты провели дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию условного очага чумы и утилизацию зараженного животного.

Представители Россельхознадзора отметили, что Курганская область является благополучной по особо опасным болезням животных. При этом, по их словам, в стране наблюдается напряженная ситуация, связанная с африканской чумой свиней, поэтому проведение таких тренировок необходимо.