19 июня 2022
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17 июня 2022

Курганцев обучили бороться с чумой

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , защитный костюм, медицина, врач, средства защиты
Учения, связанные с чумой, прошли в Лебяжьевском муниципальном округе (архивное фото) Фото:

В Курганской области прошли учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней. Данная информация была размещена 20 июня на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По условиям учений в личном подсобном хозяйстве деревни Желтики Лебяжьевского муниципального округа был создан условный очаг АЧС. <…> Действия администрации района и государственной службы ветеринарии были четкими и слаженными», — указано в сообщении.

Во время учений на въезде в деревню был оборудован охранно-карантинный полицейский пост, а ветеринарные специалисты отбирали пробы патматериала. После специалисты провели дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию условного очага чумы и утилизацию зараженного животного.

Представители Россельхознадзора отметили, что Курганская область является благополучной по особо опасным болезням животных. При этом, по их словам, в стране наблюдается напряженная ситуация, связанная с африканской чумой свиней, поэтому проведение таких тренировок необходимо.

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В Курганской области прошли учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней. Данная информация была размещена 20 июня на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По условиям учений в личном подсобном хозяйстве деревни Желтики Лебяжьевского муниципального округа был создан условный очаг АЧС. <…> Действия администрации района и государственной службы ветеринарии были четкими и слаженными», — указано в сообщении. Во время учений на въезде в деревню был оборудован охранно-карантинный полицейский пост, а ветеринарные специалисты отбирали пробы патматериала. После специалисты провели дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию условного очага чумы и утилизацию зараженного животного. Представители Россельхознадзора отметили, что Курганская область является благополучной по особо опасным болезням животных. При этом, по их словам, в стране наблюдается напряженная ситуация, связанная с африканской чумой свиней, поэтому проведение таких тренировок необходимо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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