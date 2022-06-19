Курганца оштрафовали за использование квадрокоптера

Квадрокоптер под управлением курганца пролетел над заводом «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана оштрафовали на 42 тыс. рублей за то, что он запустил квадрокоптер над территорией завода «Синтез». Данная информация была размещена 20 июня на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«В апреле 2022 года житель г. Кургана без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил беспилотный летательный аппарат над территорией завода „Синтез“ в г. Кургане для видеосъемки. Кроме того, собственником воздушное судно не поставлено на государственный регистрационный учет. <…> Виновное лицо оштрафовано на сумму 42 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Транспортный прокурор возбудил два дела об административном правонарушении. Владельца квадрокоптера обвинили в нарушении правил использования воздушного пространства и управлении воздушным судном без госрегистрации.