Newsgeorgia: Киев поставил ультиматум ЕС из-за статуса Грузии 22 июня 2022 в 21:43 Размер текста - 17 + Грузии отказали в статусе кандидата в Евросоюз Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия поставил Евросоюзу ультиматум о членстве Грузии в блоке. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Вместе с вами, дорогая оппозиция, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статуса кандидата, представитель украинских властей, господин Арахамия, который является вашим другом. Европе практически был поставлен ультиматум — если Грузия получит статус кандидата, Украина будет очень разочарована», — передает Newsgeorgia слова Гарибашвили. 2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако Еврокомиссия заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия поставил Евросоюзу ультиматум о членстве Грузии в блоке. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Вместе с вами, дорогая оппозиция, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статуса кандидата, представитель украинских властей, господин Арахамия, который является вашим другом. Европе практически был поставлен ультиматум — если Грузия получит статус кандидата, Украина будет очень разочарована», — передает Newsgeorgia слова Гарибашвили. 2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако Еврокомиссия заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям