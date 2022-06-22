Newsgeorgia: Киев поставил ультиматум ЕС из-за статуса Грузии

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Грузии отказали в статусе кандидата в Евросоюз Фото:

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия поставил Евросоюзу ультиматум о членстве Грузии в блоке. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Вместе с вами, дорогая оппозиция, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статуса кандидата, представитель украинских властей, господин Арахамия, который является вашим другом. Европе практически был поставлен ультиматум — если Грузия получит статус кандидата, Украина будет очень разочарована», — передает Newsgeorgia слова Гарибашвили.

2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако Еврокомиссия заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС, пишет RT.

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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия поставил Евросоюзу ультиматум о членстве Грузии в блоке. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Вместе с вами, дорогая оппозиция, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статуса кандидата, представитель украинских властей, господин Арахамия, который является вашим другом. Европе практически был поставлен ультиматум — если Грузия получит статус кандидата, Украина будет очень разочарована», — передает Newsgeorgia слова Гарибашвили. 2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако Еврокомиссия заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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