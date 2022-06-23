23 июня 2022

У пермской компании отбирают имущество за долги перед казной

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по реконструкции Ленинградского моста. Челябинск, подъемный кран, бульдозер, мост, ленинградский мост, стройка
Приставы наложили арест на технику компании-должника Фото:

Судебные приставы в Пермском крае наложили арест на имущество компании «Подводспецстрой», которая задолжала бюджету по налогам 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

«В добровольном порядке организация свои финансовые обязательства не исполняет, в связи с чем судебные приставы вынуждены были выйти по месту нахождения должника и наложить арест на принадлежащее ему имущество», — говорится в сообщении. Директора компании предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и возможные манипуляции с арестованным имуществом.

Приставы описали два бульдозера, экскаватор, автокран, гусеничный кран, грузовик «КАМАЗ» и три автомобиля «Газель». Также они наложили арест на дебиторскую задолженность компании. Общая стоимость имущества составляет 24 млн рублей. Ранее прокуратура обязала «Подводспецстрой» выплатить долги по зарплате перед сотрудниками в 3 млн рублей и оштрафовала директора.

Компания была зарегистрирована в 2010 году. Основным видом деятельности у нее является строительство автодорог. Директором компании, согласно данным из открытых источников, является Андрей Грозных.

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Судебные приставы в Пермском крае наложили арест на имущество компании «Подводспецстрой», которая задолжала бюджету по налогам 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю. «В добровольном порядке организация свои финансовые обязательства не исполняет, в связи с чем судебные приставы вынуждены были выйти по месту нахождения должника и наложить арест на принадлежащее ему имущество», — говорится в сообщении. Директора компании предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и возможные манипуляции с арестованным имуществом. Приставы описали два бульдозера, экскаватор, автокран, гусеничный кран, грузовик «КАМАЗ» и три автомобиля «Газель». Также они наложили арест на дебиторскую задолженность компании. Общая стоимость имущества составляет 24 млн рублей. Ранее прокуратура обязала «Подводспецстрой» выплатить долги по зарплате перед сотрудниками в 3 млн рублей и оштрафовала директора. Компания была зарегистрирована в 2010 году. Основным видом деятельности у нее является строительство автодорог. Директором компании, согласно данным из открытых источников, является Андрей Грозных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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