У пермской компании отбирают имущество за долги перед казной

Приставы наложили арест на технику компании-должника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы в Пермском крае наложили арест на имущество компании «Подводспецстрой», которая задолжала бюджету по налогам 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

«В добровольном порядке организация свои финансовые обязательства не исполняет, в связи с чем судебные приставы вынуждены были выйти по месту нахождения должника и наложить арест на принадлежащее ему имущество», — говорится в сообщении. Директора компании предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и возможные манипуляции с арестованным имуществом.

Приставы описали два бульдозера, экскаватор, автокран, гусеничный кран, грузовик «КАМАЗ» и три автомобиля «Газель». Также они наложили арест на дебиторскую задолженность компании. Общая стоимость имущества составляет 24 млн рублей. Ранее прокуратура обязала «Подводспецстрой» выплатить долги по зарплате перед сотрудниками в 3 млн рублей и оштрафовала директора.

Компания была зарегистрирована в 2010 году. Основным видом деятельности у нее является строительство автодорог. Директором компании, согласно данным из открытых источников, является Андрей Грозных.