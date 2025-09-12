В Пермском крае ожидается еще одна ночь с заморозками

В Пермском крае предстоящей ночью прогнозируются заморозки в нескольких районах. Наиболее вероятны они на юге и востоке края, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
«Риск заморозков сохраняется завтра в южной и восточной части края. В Перми, а также по северу и по западу ближайшая ночь будет уже заметно теплее», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Минувшей ночью холоднее всего было в Бисере и Губахе, где минимальная температура воздуха составила минус 1,7 градуса по Цельсию. В Кунгуре было минус 0,4 градуса, в Осе — минус 0,3, а в Кудымкаре — ноль градусов. В этом году первые заморозки в Прикамье наблюдаются позже прошлого года. В 2024 году они фиксировались уже 1 сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что арктический воздух принесет в Пермский край похолодание до +10 градусов и ночные заморозки. Затем на территории региона установится сухая и солнечная погода до 18 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!