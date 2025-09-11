В Перми построят новый завод

Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Перми одобрил инициативу ООО «Замок» по расширению действующего производства. Компания намерена построить завод по выпуску противопожарных и металлических дверей.
«Площадка расположена на улице Маршрутной. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а сдать производство — к 2028 году. На территории появится цех и административный корпус. Общий объем инвестиций в строительство — 106 млн рублей», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».
Общество занимается производством металлических дверей и окон. Зарегистрировано в 2010 году. Инициатор модернизации своего производства должен профинансировать социальные проекты на сумму не менее двух млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что на пермском стратегическом заводе модернизируют производство прошлого века — на Соликамском магниевом заводе Пермского края обновили аммиачно-холодильную установку. Обновления коснулись распределительного устройства, отвечающего за электроснабжение маслонасосов, рассольных насосов, вентиляторов, а также шкафа управления аммиачными компрессорами. Тем самым заменили оборудование 1982 года.
