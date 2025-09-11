11 сентября 2025

В Перми владелец собаки заплатит десятки тысяч рублей семье пострадавшего ребенка

Суд в Перми постановил выплатить 50 тысяч рублей за укус собаки
Хозяин собаки выплатит 50 тысяч рублей семье пострадавшей
Хозяин собаки выплатит 50 тысяч рублей семье пострадавшей

По иску прокурора с владельца собаки, укусившей ребенка, взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Пермского края.

«В июне 2025 года восьмилетний ребенок на прогулке получил травму в результате нападения собаки. После госпитализации потребовалось лечение укушенных ран и проведение курса коррекционной психологической помощи. Прокуратура обратилась с иском в суд об установлении в отношении владельца собаки гражданско-правовой ответственности и компенсации морального вреда», — сообщает ведомство.

Решением Орджоникидзевского районного суда города Перми иск прокурора был удовлетворен. Хозяин собаки, который не принял меры для безопасного нахождения своего питомца в общественном месте, после вступления решения суда в законную силу, должен выплатить семье пострадавшей 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о нападении бойцовых собак на заводчанина в Перми. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. Инцидент произошел в апреле возле проходной завода «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник предприятия, ему потребовалась экстренная госпитализация. Падчерица мужчины в беседе с URA заявила, что до того, как собаки набросились на ее отчима, они пытались напасть на других прохожих. Семья разыскивала очевидцев.

