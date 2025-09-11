11 сентября 2025

В дни выборов губернатора в Перми увеличат количество автобусов

Маршруты вблизи избирательных участков Перми будут работать по графику будней
В ближайшие входные автобусы будут работать по графику буднего дня
В ближайшие входные автобусы будут работать по графику буднего дня Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В дни выборов 13 и 14 сентября маршруты, проходящие вблизи избирательных участков, будут работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.

«Маршруты, проходящие вблизи избирательных участков, 13 и 14 сентября будут работать по расписанию буднего дня. Это сделано в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока», — говорится на сайте.

В Перми в субботу, 13 сентября, также продлят работу автобусов, так как поздно вечером в Кировском районе пройдет фестиваль «Симфония огня». После окончания мероприятия в 23:00 пермяки смогут воспользоваться автобусными маршрутами №2, 60, 79 и 80.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кировском районе Перми 13 сентября пройдет масштабный фестиваль фейерверков «Симфония огня». Из-за него будет закрыто движение транспорта. Фестиваль фейерверков «Симфония огня» ежегодно проводился в Перми на средства порохового завода. Несколько лет назад организаторы сообщили о его прекращении из-за отсутствия финансирования.

