11 сентября 2025

В Перми цены на готовые квартиры догоняют новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые дома дорожают быстрее новостроек
Старые дома дорожают быстрее новостроек Фото:

С января по август 2025 года в Перми разница в цене между вторичным и первичным рынками сократилась на 10 процентных пунктов до 45,2%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В Перми разрыв между сегментами снизился на 10 процентных пункта с января и составил 45,2% в августе. Средняя цена квадратного метра в новостройках — 162 тысячи рублей, во „вторичке“ — 112 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Готовые квартиры стали догонять новостройки из-за роста цен на «вторичку». За полгода стоимость квадратного метра на этом рынке выросла на 10,9%. При этом новостройки подорожали только на 3,8%.

Ранее URA.RU опубликовало интервью с руководителем пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александром Леоновым. Он рассказал, как отличить плохой жилой комплекс от хорошего, как молодежи купить квартиру и реально ли получить жилье без первоначального взноса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С января по август 2025 года в Перми разница в цене между вторичным и первичным рынками сократилась на 10 процентных пунктов до 45,2%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости». «В Перми разрыв между сегментами снизился на 10 процентных пункта с января и составил 45,2% в августе. Средняя цена квадратного метра в новостройках — 162 тысячи рублей, во „вторичке“ — 112 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Готовые квартиры стали догонять новостройки из-за роста цен на «вторичку». За полгода стоимость квадратного метра на этом рынке выросла на 10,9%. При этом новостройки подорожали только на 3,8%. Ранее URA.RU опубликовало интервью с руководителем пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александром Леоновым. Он рассказал, как отличить плохой жилой комплекс от хорошего, как молодежи купить квартиру и реально ли получить жилье без первоначального взноса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...