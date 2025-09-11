В Перми цены на готовые квартиры догоняют новостройки

С января по август 2025 года в Перми разница в цене между вторичным и первичным рынками сократилась на 10 процентных пунктов до 45,2%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».
«В Перми разрыв между сегментами снизился на 10 процентных пункта с января и составил 45,2% в августе. Средняя цена квадратного метра в новостройках — 162 тысячи рублей, во „вторичке“ — 112 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Готовые квартиры стали догонять новостройки из-за роста цен на «вторичку». За полгода стоимость квадратного метра на этом рынке выросла на 10,9%. При этом новостройки подорожали только на 3,8%.
Ранее URA.RU опубликовало интервью с руководителем пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александром Леоновым. Он рассказал, как отличить плохой жилой комплекс от хорошего, как молодежи купить квартиру и реально ли получить жилье без первоначального взноса.
